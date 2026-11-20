Назад KM Кибератака затрагивает не только ИТ, но и может остановить работу тяжёлой техники Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.

Основная деятельность INTRAC EESTI — продажа, аренда, обслуживание и ремонт тяжёлой техники. ИТ играют ключевую роль в повседневной работе компании: информационные системы используются для работы с клиентами, организации логистики запчастей, планирования технического обслуживания и доступа к системам поддержки производителей техники.

«Работа компании зависит от стабильного интернет-соединения, которое обеспечивает доступ к системам и техническим базам данных производителей, которых мы представляем. Кроме того, должна бесперебойно работать облачная ERP-система, с помощью которой мы управляем повседневной деятельностью», — объясняет исполнительный директор компании Тармо Аллеманн. По его оценке, самые серьёзные последствия возникли бы при остановке работы послепродажного обслуживания. Без доступа к технической документации, каталогам запчастей, диагностическим системам и данным об остатках на складе было бы невозможно обслуживать и ремонтировать машины клиентов в обычном режиме. Это стало бы проблемой не только самой компании. Остановка обслуживания, в свою очередь, может привести к перебоям на строительных, лесозаготовительных и промышленных объектах, где от надёжности техники зависит ход целого рабочего дня или проекта.

Самым слабым звеном компании могут оказаться не технологии

У сотрудников INTRAC EESTI есть рабочие компьютеры, и многие из них часто перемещаются между офисом и различными рабочими площадками. Многие сотрудники в силу своей работы также часто находятся вне офиса. Это означает, что рабочие устройства используются в разных местах и сетях, уровень безопасности которых может различаться. Аллеманн считает существенным риском использование общественных сетей и отмечает необходимость защиты мобильного интернет-соединения как в домашней сети, так и в поездках за границу.