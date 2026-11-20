Кибератака затрагивает не только ИТ, но и может остановить работу тяжёлой техники
Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.
Тармо Аллеманн считает существенным риском использование общественных сетей и отмечает необходимость защиты мобильного интернет-соединения как в домашней сети, так и в поездках за границу.
Foto: INTRAC EESTI
Основная деятельность INTRAC EESTI — продажа, аренда, обслуживание и ремонт тяжёлой техники. ИТ играют ключевую роль в повседневной работе компании: информационные системы используются для работы с клиентами, организации логистики запчастей, планирования технического обслуживания и доступа к системам поддержки производителей техники.
«Работа компании зависит от стабильного интернет-соединения, которое обеспечивает доступ к системам и техническим базам данных производителей, которых мы представляем. Кроме того, должна бесперебойно работать облачная ERP-система, с помощью которой мы управляем повседневной деятельностью», — объясняет исполнительный директор компании Тармо Аллеманн. По его оценке, самые серьёзные последствия возникли бы при остановке работы послепродажного обслуживания. Без доступа к технической документации, каталогам запчастей, диагностическим системам и данным об остатках на складе было бы невозможно обслуживать и ремонтировать машины клиентов в обычном режиме. Это стало бы проблемой не только самой компании. Остановка обслуживания, в свою очередь, может привести к перебоям на строительных, лесозаготовительных и промышленных объектах, где от надёжности техники зависит ход целого рабочего дня или проекта.
Foto: INTRAC EESTI
Самым слабым звеном компании могут оказаться не технологии
У сотрудников INTRAC EESTI есть рабочие компьютеры, и многие из них часто перемещаются между офисом и различными рабочими площадками. Многие сотрудники в силу своей работы также часто находятся вне офиса. Это означает, что рабочие устройства используются в разных местах и сетях, уровень безопасности которых может различаться. Аллеманн считает существенным риском использование общественных сетей и отмечает необходимость защиты мобильного интернет-соединения как в домашней сети, так и в поездках за границу.
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Однако больше всего компанию беспокоит человеческий фактор. Несмотря на инвестиции в безопасность внутренней сети и облачных сервисов, мошеннические письма, кражи персональных данных и методы социальной инженерии становятся всё более изощрёнными. Достаточно одного момента невнимательности, когда сотрудник из лучших побуждений предоставляет злоумышленнику доступ к системам компании или делится конфиденциальной информацией. «Можно провести параллель с инфекционным заболеванием: достаточно одного члена группы, который не соблюдает правила гигиены, чтобы поставить под угрозу здоровье всей группы», — сравнивает Аллеманн.
Инженер по решениям кибербезопасности Telia Хенри Ваяк подчёркивает, что киберзащита не должна заканчиваться у дверей офиса или зависеть исключительно от внимательности сотрудника. «Один ошибочный клик не должен открывать доступ ко всем данным компании. Для этого должны быть защищены и интернет-соединение, и рабочие устройства, и доступ к системам — в том числе когда человек работает вне офиса. Однако техническая защита не заменяет регулярного обучения сотрудников, как и наоборот», — объясняет Ваяк.
Можно провести параллель с инфекционным заболеванием: достаточно одного члена группы, который не соблюдает правила гигиены, чтобы поставить под угрозу здоровье всей группы
Исполнительный директор компании INTRAC EESTI Тармо Аллеманн
По его словам, профилактику должен дополнять постоянный мониторинг угроз. «Защитные меры помогают блокировать атаки, осведомлённый сотрудник — распознавать мошенничество, а мониторинг — замечать подозрительную активность, которая преодолела первый рубеж защиты. Предупреждение полезно лишь тогда, когда заранее согласовано, кто на него реагирует и как ограничивается возможный ущерб. Сотрудник должен быть частью защиты, а не отвечать за неё в одиночку», — добавляет он.
Кибербезопасность — больше не только забота ИТ-отдела
INTRAC EESTI занимается кибербезопасностью уже много лет, однако отношение к рискам заметно изменилось. Если раньше в компании считали, что могут не оказаться первоочередной целью киберпреступников, то теперь исходят из того, что угрозы касаются всех компаний и сотрудников независимо от размера бизнеса или сферы деятельности. Кибербезопасность рассматривается как сочетание технических решений и осведомлённости сотрудников. Для защиты учётных записей используется двухфакторная аутентификация, при работе за пределами внутренней сети — VPN, а при использовании мобильного интернета — решение Telia Turvavõrk Mobiilis. Кроме того, Turvanet и актуальные настройки безопасности рабочих станций защищают сотрудников от вредоносных сайтов и других угроз.
Защитные меры помогают блокировать атаки, осведомлённый сотрудник — распознавать мошенничество, а мониторинг — замечать подозрительную активность, которая преодолела первый рубеж защиты. Предупреждение полезно лишь тогда, когда заранее согласовано, кто на него реагирует и как ограничивается возможный ущерб. Сотрудник должен быть частью защиты, а не отвечать за неё в одиночку.
Инженер по решениям кибербезопасности Telia Хенри Ваяк
Наряду с техническими мерами защиты исполнительный директор INTRAC EESTI считает важным, чтобы сотрудники умели распознавать угрозы. Для этого используются курсы Telia по кибербезопасности, которые сотрудники проходят регулярно, небольшими модулями. Благодаря этому сотруднику не нужно выделять время на одно длительное обучение: он может пополнять знания небольшими шагами параллельно с повседневной работой. Обучение также сопровождается безопасными тестовыми письмами, которые позволяют оценивать, как меняется осведомлённость сотрудников. По оценке компании, это помогает постоянно держать кибербезопасность в поле внимания, а не относиться к ней как к разовой обязанности.
По словам Аллеманна, в вопросах кибербезопасности невозможно достичь состояния, при котором все риски устранены и новые угрозы больше не возникают. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, а компании должны в том же темпе адаптировать меры защиты. Компаниям, которые ещё не занимаются кибербезопасностью системно, Аллеманн рекомендует начать с оценки своей ситуации вместе со своим ИТ-партнёром. Первые шаги не обязательно должны быть масштабными, но сделать их стоит как можно скорее.