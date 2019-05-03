«Я был идиотом»: Баффет решился купить акции Amazon

Фото: ARNE DEDERT

Миллиардер Уоррен Баффет сказал, что был «идиотом», потому что долго отказывался покупать акции Amazon.

В интервью CNBC Баффет рассказал, что его инвестиционная компания Berkshire Hathaway только приобрела акции Amazon, сообщает gazeta.ru.

Баффет долгое время симпатизировал компании и ее генеральному директору Джеффу Безосу, однако никогда не покупал акции.

«Да, я был фанатом, и я был идиотом, так как не покупал [акции Amazon]», — сказал миллиардер.