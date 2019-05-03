Клуб инвесторов: истории IPO в кризис

Первичное публичное предложение (IPO) или, проще говоря, выход компании на биржу является важным этапом в жизни любого предприятия. Насколько момент выхода способен определить судьбу новоиспеченного биржевого предприятия?

Фото: Pixabay

В свете большого числа и крупных IPO в этом году на американской бирже, а также в связи с участившимися прогнозами надвигающегося кризиса, Клуб инвесторов решил заглянуть в прошлое и выяснить, как мировой кризис 2008-2009 годов отразился на компаниях, которые вышли на биржу в этот непростой период. В расчет брались IPO, ставшие самыми крупными по капитализации в тот период.

Присоединяйтесь к «Клубу инвесторов» в Фэйсбуке и приходите на встречи, которые проходят в стенах редакции «Деловых ведомостей» каждую среду с 18:30 до 20:00. Также смотрите видео на нашем канале в Youtube, где мы выкладываем записи встреч «Клуба инвесторов».