Руководитель Baltika продал акции

Председатель правления Baltika Меэлис Мильдер продал часть своих акций предприятия, следует из регистра ценных бумаг.

Меэлис Мильдер Фото: Андрас Кралла

В конце прошлой недели Меэлис Мильдер продал 117 000 акций Baltika. По данным регистра акций, у него остается 88 335 акций. Через предприятие Maisan Мильдеру принадлежит еще 3000 акций предприятия.

18 000 акций он продал по цене 0,096 евро, 73 000 акций за 0,1 евро и 26 000 за 0,111 евро. Таким образом, от продажи акций Baltika он получил 11 914 евро.

«Я не отказался от акций Baltika, мне нужны карманные деньги», - пояснил Мильдер продажу ценных бумаг журналисту Äripäev.

Что он собирается делать с оставшимися акциями, он не сказал: «Это я сейчас не комментирую».

Сегодня акции Baltika на Таллиннской бирже показывают большое падение, которое достигло почти 30%. На данный момент бумаги отыграли часть потерь, однако до сих пор они показывают минус в 18%.