Подкаст с Фуадом Расуловым: Цукерберг, ты не прав

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Нонфармы, ВВП США, благородство Твиттера, "прожарка" Цукерберга и долгожданное падение популярной акции.

Первая пятница месяца: вышли данные о количестве новых рабочих мест в США, созданных в октябре. Те самые "нонфармы". 128 000 новых рабочих мест - как много в этом звуке! Что означает данный показатель?

Заодно (видимо, чтобы два раза не вставать) вышли и данные о росте ВВП США за третий квартал. Насколько хороша динамика у самой могущественной экономики мира?

Основателя Facebook Марка Цукерберга "жарят" в Конгрессе США. Вскоре после этого глава Твиттера делает благородный жест. Два мира - два Шапиро?

Парад отчётностей продолжается. Любите слушать музыку? Spotify недавно вышел в плюс. Отчитались и другие компании.

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как падают акции, в отношении которых ты занял медвежью позицию. Долгожданное падение каких бумаг наконец-то зафиксировал эксперт по инвестициям Фуад Расулов?

Об этом и другом - в подкасте ниже.