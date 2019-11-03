Акции Tesla выросли за неделю на 22%

Основатель Tesla Илон Маск Фото: Майк Блэйк, Scanpix

Компания Илона Маска отчиталась о прибыли, вопреки ожиданиям аналитиков.

Производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года, сообщает Forbes.

После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию. При этом аналитики Уолл-стрит прогнозировали компании убытки - 42 цента на акцию. Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. При этом доходы Tesla объемом $6,35 млрд все еще на 8% ниже тех, которые компания получила за третий квартал прошлого года.

За последующую неделю цена акций компании подскочила почти на 24%. Состояние Маска, которому принадлежит 22% Tesla, теперь составляет $22,9 млрд - в списке богатейших американцев Forbes 400 он поднялся на две позиции.