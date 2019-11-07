ДВ + Клуб инвесторов: так ли страшен краудфандинг, как о нем пишут?

ДВ и Клуб инвесторов обсуждают популярные краудфандинговые платформы и то, какие риски они несут. Повод для записи разговора - публикации в СМИ, рассказывающие о «тухлых» кредитах на местных платформах и невыполненных обещаниях перед инвесторами. Так ли все страшно на самом деле?

В студии: главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова, журналист ДВ и сооснователь Клуба инвесторов Дмитрий Фефилов, основатели Клуба инвесторов Петра Хольм и Катарина Хольм.