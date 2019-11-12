Анализ: Coop хочет получить высокую цену за акции

Если провести быстрый анализ, то, с точки зрения соотношений, Coop Pank предлагает акции по более высокой цене, чем конкуренты.

Руководитель Coop Маргус Ринк Фото: Лийз Трейманн

Однако амбициозные планы по развитию и расширению Coop Pank могут оказать позитивное влияние на его акции. Это также выгодно отличает его от шведских банков. Однако на первый взгляд инвесторов, с точки зрения соотношений, акции кажутся дороговатыми. Мы взяли для сравнения акции четырех банков: LHV, Šiauliu Bankas, Swedbank и SEB.