Два повода порадоваться за Facebook

В последнее время Facebook подвергся немалому количеству атак и обвинений, и, вероятно, именно поэтому его акции уступают индексам и находятся в 11 процентах от своих максимумов, в то время как S&P каждый день бьет новые рекорды. Компанию и ее менеджмент обвиняют в разных «грехах», начиная от проблем с защитой данных и заканчивая монопольным положением на рынке. Но последние два дня принесли сразу несколько новостей, которые можно отнести к позитивным. Эти события могут уравновесить негатив и как минимум удержать акции от падения. Что же произошло?

Фото: Scanpix

Первое нововведение, объявленное вчера, касается платежной системы, которая получила название Facebook Pay и начнет действовать уже на этой неделе в самом Facebook и в Messenger.