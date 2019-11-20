Акции Swedbank упали

За несколько часов торгов акции Swedbank показали снижение.

Фото: Андрас Кралла

После публикации расследования шведского телеканала SVT, утверждающего, что российская и американская фирма обходили санкции с помощью Swedbank, а также расследования «Новой газеты», OCCRP, SVT и Postimees, рассказывающее о том, что российский предприниматель Михаил Абызов держал десятки счетов в этом же банке, акции Swedbank упали.