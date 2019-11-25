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Uber потерял лицензию в Лондоне

Протест против Uber в Лондоне в 2016 году Фото: Shutterstock

Uber во второй раз за три года потерял лицензию в Лондоне. Причиной стало несоблюдение требований безопасности, передает Bloomberg.

В приложении сервиса была замечена уязвимость, которая позволяет тысячам неавторизованных пользователей выдавать себя за водителей Uber, загружая свои фотографии в лицензированные учетные записи, говорится в заявлении местного транспортного регулятора (Transport for London).