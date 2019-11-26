Ану Лилль • 26 ноября 2019
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Литовский «Инвестор Тоомас» подписался на акции Coop Pank
Инвестор Лукас, созданный по прообразу Инвестора Тоомаса, поучаствовал в первом в своей виртуальной жизни IPO, подписавшись на 615 акций Coop Pank.
В статье на сайте литовского делового издания Verslo Žinios Инвестор Лукас подробно описал, что такое IPO и зачем оно нужно. Объяснение, почему инвестор решил поучаствовать в IPO Coop Pank, выглядит так:
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