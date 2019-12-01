Итоги недели: новая модель Tesla и рост экономики США

Прошедшая неделя запомнилась сразу несколькими событиями из мира финансов, размышлениями о самых ярких из них я и хочу поделиться.

Электропикап Cybertruck получил 250 тысяч заказов уже к середине недели. Фото: Scanpix

Илон Маск объявил о выпуске нового электропикапа, дизайн которого понравился не всем, что, впрочем, не помешало ему получить 250 тысяч заказов уже к середине недели. Более того, полиция Дубая заявила, что новый пикап от Tesla будет патрулировать туристические районы, наряду с такими автомобилями, как Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador.