Как я буду использовать ситуацию на рынке нефтяных фьючерсов

Фьючерсы и тем более нефтяные фьючерсы - инструмент достаточно волатильный, и стратегии на этих рынках могут обернуться как большими прибылями, так и серьёзными убытками. Поэтому меня в последнее время интересуют стратегии с исключительно фиксированными убытками, а также те, которые не сильно зависят от направления рынка. Будучи спекулянтом, я решил поинтересоваться, можно ли что-либо сделать на рынке, используя сложившуюся ситуацию.

Фото: Reuters

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