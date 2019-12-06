Что учесть в первый день торгов акциями Coop?

В понедельник акции Coop Pank начнут торговаться на Таллиннской бирже: первый день торгов обещает быть нервным - пока неизвестно, кто будет покупать акции, но зато среди 11 000 инвесторов, подписавшихся на ценные бумаги банка, могут найтись те, кто захочет ее продать. Представители двух эстонских банков поделились своими советами о том, на что следует обратить внимание в первый день торгов.