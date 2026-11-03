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  • KM
  • 03.11.26, 09:01

В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.
Статья подготовлена при содействии Европейского союза.
  • Статья подготовлена при содействии Европейского союза.
Союз самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) предлагает социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения, работающим в публичном и частном секторе региона, услугу супервизии. Цель этой услуги — поддержать благополучие специалистов на работе, их профессиональное развитие и сотрудничество в командах.
Супервизия может помочь, если работника беспокоит какой-то сложный случай, а также в ситуации, когда нужно улучшить сотрудничество между коллегами или когда стресс, вызванный рабочей нагрузкой, начинает влиять на повседневную жизнь.

Место, где можно поговорить о сложных вещах

Супервизия — это профессиональный процесс консультирования и развития, в ходе которого супервизор, прошедший профессиональную подготовку, помогает проанализировать рабочие ситуации, найти решения и посмотреть на привычные проблемы под новым углом.
Важно понимать, что супервизия не означает контроль над работником, оценку качества его работы или надзор за ним. Это поддерживающий процесс, в рамках которого человек может в безопасной обстановке обсудить свою работу и связанные с ней трудности.
Чтобы на сложные темы можно было говорить откровенно, вся информация, которая обсуждается в ходе супервизии, остается конфиденциальной. Информацию, которой участники делятся во время бесед, не передают работодателю, Союзу самоуправлений Ида-Вирумаа или другим сторонам.
Именно атмосфера доверия позволяет обсуждать темы, которыми люди не хотят или не могут делиться с коллегами в повседневной рабочей обстановке.

«Я получила решения, которые могу применять в повседневной работе»

Заведующая социальным отделом городской управы Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова — одна из тех, кто воспользовался возможностью пройти супервизию. По ее словам, это дало ей возможность обсудить рабочие и личные проблемы и убедиться, что она мыслит правильно.
«Я очень довольна супервизией, поскольку смогла в открытой и безопасной обстановке обсудить рабочие и личные проблемы. В ходе супервизии я убедилась, что мыслю правильно, увидела новые перспективы и получила хорошие идеи, а также практические рекомендации, как разрешить разные ситуации, которые мы обсуждали», — рассказывает Степанова.
Для Степановой важно, что встреча не ограничилась просто разговором. «Супервизия оказала мне большую поддержку и принесла пользу. Я вынесла из нее идеи и решения, которые могу применять в своей повседневной работе».
Помимо индивидуальной супервизии, услугой можно воспользоваться и в команде. Это дает возможность совместно обсудить организацию работы, проблемы взаимодействия и сложные случаи, а также научиться лучше понимать позицию коллег.
Координатор по вопросам здоровья медицинского центра Järve Tervisemaja Татьяна Тайлакова особенно ценит в супервизии возможность выслушать опыт других и поделиться собственным.

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«Супервизия дала мне возможность поговорить о важных рабочих вопросах, поделиться своими мыслями и опытом. Было интересно выслушать мнения коллег и взглянуть на различные рабочие ситуации с других сторон», — рассказывает она.
Для Тайлаковой важным также стало ощущение, что ее мнение выслушали и приняли во внимание. «Считаю, что супервизия очень полезна для команды, поскольку она способствует сотрудничеству, помогает лучше понимать друг друга и находить решения в сложных ситуациях».

Помощь можно получить как индивидуально, так и в команде

Потребность в супервизии может возникать по самым разным причинам. Иногда специалисту необходимо проанализировать конкретный сложный случай или обдумать дальнейшие профессиональные решения. В других случаях проблема носит более широкий характер и касается взаимодействия всей команды, распределения обязанностей или отношений между коллегами.
Поэтому в Ида-Вирумаа услуга предлагается в двух форматах.
Индивидуальная супервизия позволяет сосредоточиться на личных трудностях в сфере работы, профессиональном развитии специалиста и анализе сложных случаев. Она подходит тем, кто хочет глубже осмыслить рабочие ситуации и найти новые способы справляться с ними.
Групповая супервизия объединяет членов команды, чтобы они могли совместно обсудить рабочие вопросы, наладить взаимодействие и укрепить взаимопонимание. Совместные обсуждения помогают заметить проблемы и найти решения, которые в повседневном рабочем ритме могут остаться без внимания.
Общая цель обоих форматов — улучшить психологическое благополучие и удовлетворенность специалистов своей работой, а также помочь предотвратить профессиональное выгорание.

Бесплатная услуга на двух языках

Услуга супервизии предназначена для работников социальной сферы и здравоохранения местных самоуправлений Ида-Вирумаа, а также подведомственных им учреждений. Кроме того, бесплатно воспользоваться услугой могут социальные работники и специалисты здравоохранения частного сектора, в том числе сотрудники домов по уходу, центров семейной медицины, медицинских центров и больниц. Важно обратить внимание, что услуга не распространяется на работников государственных учреждений. Поэтому, например, социальные работники Департамента социального страхования, тюрем и других государственных учреждений не могут записаться на супервизию в рамках этой возможности.
С учетом языковых особенностей Ида-Вирумаа пройти супервизию можно как на эстонском, так и на русском языке. Это позволяет работникам обсуждать сложные профессиональные вопросы на том языке, на котором им проще всего выражать свои мысли.
Для оказания услуги Союз самоуправлений Ида-Вирумаа заключил договор с компанией Arengupartner Tiina Merkuljeva OÜ, в рамках которой супервизию проводят девять опытных супервизоров. Участники могут выбрать подходящего специалиста с учетом своих потребностей, сферы деятельности и языковых предпочтений.
Как записаться на супервизию?
Чтобы воспользоваться услугой, свяжитесь с координатором соответствующего направления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, который даст подробную информацию о возможностях прохождения супервизии и специалистах, которые оказывают эту услугу.
Работники социальной сферы
Аннели Тунгал, [email protected]
Работники сферы здравоохранения
Майре Мериоя, [email protected]
О супервизии стоит задуматься уже тогда, когда рабочие ситуации вызывают вопросы, требуют альтернативного взгляда или в работе команды возникают напряженность и разногласия. Профессиональная поддержка поможет решить проблемы до того, как они станут серьезными.
Услуга супервизии финансируется в рамках меры Фонда справедливого перехода «Развитие социальных услуг и услуг здравоохранения, поддерживающих общественные изменения в Ида-Вирумаа».
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