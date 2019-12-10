LHV увеличил доходную базу

dv.ee • 10 декабря 2019Поделиться:БиржаТолько для подписчиковLHV увеличил доходную базуФото: Лийз ТрейманнНо прибыль LHV Group ушла на единовременные расходы.Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компанийLHVПоделиться:Статьи по теме25. ноябрь 2019В LHV из Danske перешли кредиты 10 000 частных лиц3. декабрь 2019Началась война банков за деньги малых инвесторов4. декабрь 2019Эстонский стартап Salv привлек 2 миллиона долларов4. декабрь 2019Coop Pank: самое слабое IPO за последние годы