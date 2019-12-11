Главное - не шокировать рынки

Через пару часов Федеральная резервная система, выполняющая роль центрального банка в США, объявит о своем решении по поводу ключевой процентной ставки. Событие, как обычно, достаточно важное, и каждый раз рыночные участники с огромным вниманием и интересом следят за самим решением, а также за пресс-конференцией, следующей за заседанием. Что сейчас важно для рынков и чего опасаются или ожидают инвесторы и спекулянты по всему миру? Есть ли какая-либо интрига или все уже предопределено?