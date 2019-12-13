Подкаст с Фуадом Расуловым: Бориса на царство, торговую войну отменили в твиттере, золото сброшено с пьедестала

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ДВ вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым в очередной раз выпустили подкаст о самых актуальных экономических событиях прошедшей недели.

Какого Бориса-царя? Бориску в Соединённое Королевство? 365 мандатов: сам захотел царствовать и всем владеть! Как победа Бориса Джонсона, получившего доминацию в парламенте, была воспринята рынками? Как они восприняли отсутствие этой самой «чёртовой неопределённости»?

Не всё то золото, что не палладий. 15 дней подряд промышленный металл рос как не родной. Удорожание оказалось столь велико, что впервые в истории палладий стал стоить дороже золота. В чём причины такого спурта? И при чём здесь знакомое всем советским людям слово «дефицит»?

Ставки снижены, ставок больше нет. Аналитики прогнозируют, что до конца следующего года ФРС снизит учётную ставку максимум один раз (и минимум – ноль, вряд ли меньше). Как обычно, брешут? Или мы имеем дело с «рыночной мудростью», против которой не решается пойти даже сам Джером Пауэлл?

Войны не будет – я в твиттере посмотрел. Дональд Трамп (70 твитов написал!) и Китайская Народная Республика объявили народу и о договорённости «первой фазы» (что это такое, и есть ли по ней сдвиг, не спрашивайте). Запланированное на это воскресенье повышение тарифов для Китая откладывается. Трамп опять всех переиграл? Или все эти торговые войны – один сплошной фейк?

Четыре процента. Четыре процента, Карл! А было двадцать. О чём говорит Уолл-Стрит?

Об этом и другом – в подкасте ниже.