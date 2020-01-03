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Безос снова самый богатый человек в мире

Фото: Scanpix

Индекс богатейших людей мира, составляемых Bloomberg, всё ещё возглавляет основатель Amazon Джефф Безос.

Личное состояние Безоса оценивается в 115 миллиардов долларов. На втором месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, имеющий состояние в 113 миллиардов долларов. Третьим стал французский магнат Бернар Арно. Только у этих трёх людей личное состояние превысило 100 миллиардов долларов, пишет CNN.