Подкаст с Фуадом Расуловым: Apple сказала «триста», рынки начали расти - и тут третья мировая

Фото: Арнд Вигманн

Первый подкаст с Фуадом Расуловым об экономических событиях 2020 года.

«Яблоко», скажи «триста»! Акции Apple впервые в своей истории достигли цены 300 долларов. Много лет как компания уж ничего не изобретает, а просто регулярно штампует айфоны как шпунтики на конвейере. Зато как штампует! Качество – шик! Капитализация – триллион! Как тебе такое, Григорий Алексеевич?

Шутить на основную тему дня не совсем уместно, хотя в эфире всё равно не удержался. США провели атаку на аэропорт Багдада и убили иранского генерала Сулеймани, которого называют вторым человеком в стране. Иран пообещал ответить. Самый популярный хэштег в твиттере - #WWIII (третья мировая война). Как эти события повлияли на рынки? Нефть по $150?

Мал-помалу превратились США в одного из крупнейших экспортёров нефти в мире. Раньше любой внешнеполитический катаклизм оборачивался для рядового американца одним - дорогим бензином. А что теперь, когда страна стала экспортёром нефти? Может быть, США стоит вступить в ОПЕК? Нет, кто-то, похоже, слишком долго праздновал…

Полёт ненормальный. Почему упали (ну или приземлились) акции авиакомпаний?

Об этом и другом – в первом подкасте ДВ с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым в 2020 году.