Лийна Лакс • 6 января 2020
Биржа
Только для подписчиков
Каким акциям банки прогнозируют рост 70%?
Аналитики LHV и Swedbank видят потенциал для роста в несколько десятков процентов для нескольких компаний на прибалтийских биржах.
Как правило, балтийские биржи идут «в ногу» с мировыми, однако в прошлом году всё оказалось иначе: наши индексы выросли меньше, чем европейские и американские. Индекс Таллиннской биржи увеличился лишь на 10%, в то время как S&P 500 – на 29%. Но зато Таллиннская биржа традиционно предлагает высокие дивиденды.
Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний