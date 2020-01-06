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Каким акциям банки прогнозируют рост 70%?

Аналитики LHV и Swedbank видят потенциал для роста в несколько десятков процентов для нескольких компаний на прибалтийских биржах.

Как правило, балтийские биржи идут «в ногу» с мировыми, однако в прошлом году всё оказалось иначе: наши индексы выросли меньше, чем европейские и американские. Индекс Таллиннской биржи увеличился лишь на 10%, в то время как S&P 500 – на 29%. Но зато Таллиннская биржа традиционно предлагает высокие дивиденды.