Рынки в 2020 году: акции, нефть, золото, евро

Прошедший год был достаточно интересным для одних рынков и весьма скучным для других. Если акции устроили настоящее ралли и закрыли год с 28,9 процента роста (речь идёт о самом главном индексе - S&P 500), то движения евро против доллара были вялыми, чего, правда, не скажешь о британском фунте. Золото тоже не отставало от рынков капитала и, начав год на 1300, завершило выше отметки 1500 долларов за тройскую унцию. Колебания чёрного золота были заметны в первой половине ушедшего года, но уже вторая половина, вероятно, благодаря действиям ОПЕК, принесла стабильность, которую нарушали лишь геополитические события. Чего ждать от 2020? Прогнозы - дело неблагодарное, но расстановка ударений и выявление важнейших факторов, которые, вероятно, будут на повестке весь год или большую его часть, поможет инвесторам разобраться в весьма непростой ситуации.

С нефтью всё намного страшнее, геополитическая составляющая или, как её называют трейдеры на рынке, "военная премия" к цене ещё долго будет оказывать сильное влияние. Фото: AFP/Scanpix

Самым неожиданным сюрпризом для львиной доли инвесторов и спекулянтов оказался весьма серьёзный рост рынка акций США. Индекс широкого рынка прибавил почти 29% после 11 лет роста и это, кстати, 11-й показатель за последние примерно 100 лет. Причём в 21 веке был всего один год, когда акции росли чуть сильнее - в 2013 рост составил 29,6%.