Акции Tesla выросли более чем в 20 раз с момента выхода на биржу

Те, кто покупал акции на первичном размещении, то есть участвовал в IPO, получили 28-кратное увеличение вложений, а инвесторы, купившие акции, уже в первый день торговли (по цене закрытия дня) получили более 1900% за 9 с половиной лет. Много ли это?

Илон Маск танцует на открытии завода в Китае. Фото: Scanpix

Из известных американских корпораций, сопоставимых по капитализации, большую зависть вызывают лишь инвесторы Netflix, чье состояние за 10 лет увеличилось в 40 раз. Индекс S&P 500 за этот же период (то есть с июля 2010) вырос «всего» на 216 процентов.