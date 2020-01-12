Подкаст с Фуадом Расуловым: рекорд, золото (обычное и "чёрное") и любимые нонфармы

Фото: Toru Hanai

Обзор прошедших экономических событий с Фуадом Расуловым.

Нонфармы в кои-то веки вышли не в первую, а во вторую пятницу месяца. И в кои-то веки разочаровали. Здравствуй кризис? Не всё так просто…

Dow Jones побил исторический рекорд и отскочил. Вот всегда так - бьют и отскакивают… Что происходит с американской экономикой?

Золото на семилетнем максимуме. Инвесторы в акции «не знают, чего они хочут» - вначале вкладывают в ценные бумаги, а потом пугаются и хеджируются в золоте. Ну вы это, или крестик снимите…

Теоретически возможны санкции против Ирака. Может ли это поднять цены на нефть?

Трагедия в Иране: сбит украинский самолёт. Как это может повлиять на Boeing?

Об этом и другом - в подкасте с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.