Худшие IPO 2019 года

В то время как 2020-й год готовит нам новые размещения компаний на биржах, обещая сделать публичными такие предприятия как Airbnb, WeWork и Robinhood, прошедший год не стал особенно удачным для IPO, принеся, скорее, разочарования, чем прибыль инвесторам, вложившимся в первичные размещения.

Uber потерял 15 процентов c момента IPO и оценен в 60 миллиардов долларов. Фото: BRENDAN MCDERMID

Если взять 9 крупнейших размещений и сравнить их доходности с момента выхода на биржу по сегодняшний день (21 января 2020), то выяснится, что только одна компания смогла обыграть индекс S&P 500* в доходности - этой компанией является Beyond Meat.