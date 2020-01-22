Apple скоро выпустит недорогую модель iPhone

Самая крупная компания мира собирается начать выпуск недорогой модели iPhone. Как пишет Bloomberg, опираясь на свои источники, производство может начаться уже в следующем месяце.

Фото: EPA

Информационному агентству даже стали известны компании, которые будут осуществлять эту сборку. Но интересно вовсе не это, а то, как повлияет на прибыль корпорации выпуск нового, более дешевого айфона. Кстати, такая идея реализуется Apple не впервые: в 2016 году был выпущен относительно недорогой iPhone SE.