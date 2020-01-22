Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 22 января 2020
Биржа
Только для подписчиков
Apple скоро выпустит недорогую модель iPhone
Самая крупная компания мира собирается начать выпуск недорогой модели iPhone. Как пишет Bloomberg, опираясь на свои источники, производство может начаться уже в следующем месяце.
Информационному агентству даже стали известны компании, которые будут осуществлять эту сборку. Но интересно вовсе не это, а то, как повлияет на прибыль корпорации выпуск нового, более дешевого айфона. Кстати, такая идея реализуется Apple не впервые: в 2016 году был выпущен относительно недорогой iPhone SE.