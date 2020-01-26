Неделя Давоса, зеленых компаний и страшного вируса

В то время как экономический форум в Давосе подошел к концу, породив ряд интересных и даже неожиданных трендов, опасный коронавирус успел дотянуться до Европы. Вероятно, в ближайшее время рынки будут находиться под страхом повторения истории с SARS (вирус атипичной пневмонии, унесшей жизнь более 800 человек в 2003-м году). Правда, есть еще одно событие, на которое должны обратить внимание инвесторы: во вторник и среду состоится заседание Федеральной Резервной Системы, и во второй день заседания объявят о решении по ставке.