Прибыль SEB сократилась за год на 13%

Пятая часть прибыли группы SEB в прошлом году была получена от эстонского подразделения. Фото: Андрас Кралла

SEB сообщил о хороших результатах за четвертый квартал. Но в 2019 году прибыль SEB была на 13% меньше, чем в 2018 году.

В последнем квартале вырос оборот и прибыль предприятия. При обороте в 14 млрд шведских крон (около 1,32 млрд евро) компания получила прибыль в размере 5,8 млрд шведских крон (548 млн евро). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 20%, а прибыль на 27%.