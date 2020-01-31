Inbank продал часть предприятия, занимающуюся лизингом
Эстонский банк Inbank продал долю в 100% в уставном капитале дочернего предприятия Inbank Liising AS, сообщает организация. Покупателем стало финансовое учреждение Finora Capital. Как сообщил председатель правления Inbank Ян Андресоо, банк намерен сконцентрироваться на своей основной деятельности - финансировании частных лиц по каналам торговых организаций.
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