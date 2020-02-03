Китайские биржи рухнули сразу после открытия

Китайские биржевые площадки после долгих праздников снова открыли двери для инвесторов, и это открытие оказалось далеко не праздничным. Обвалившиеся с первых минут торговли на 9 процентов индексы показали, что инвесторы спешно распродают активы, опасаясь более серьезного влияния на экономику и жизнь страны разразившегося месяц назад коронавируса. И это несмотря на то, что Народный Банк Китая пошел на экстренные меры и объявил о поддержке экономики пакетом помощи в размере 173 миллиарда долларов.

Более того, регулятор призвал банки увеличить кредитование в наиболее пострадавших от пандемии регионах.