Подкаст с Фуадом Расуловым: Таша знает всё или безумная неделя Tesla. И привет от биткойна

Фото: Эли Сонг, Scanpix

Как всегда, обзор прошедшей недели с точки зрения экономических событий оной.

И по-моему зовут её Таша. То ли Tesla, а то ли виденье. Акции прошли как каравелла по зелёным волнам: в понедельник они выросли на 20%, во вторник – ещё на 13%. Аналитик ARK Таша Кени, прославилась на весь мир, предположив, что акции Tesla вырастут за 5 лет до 7000 долларов (а при благоприятном варианте – до 15 000). Верите ли вы в Илона Маска так, как верит в него Таша?

Мы на горе всем буржуям бум биткойновый раздуем! Самая популярная криптовалюта теперь стоит более 10 000 долларов. Отродясь такого не было, и вот опять! Всё хейтеры посрамлены? Что на этот счёт скажет профессиональный криптовалютный скептик (и заодно эксперт по инвестированию) Фуад Расулов?

Хорошее дело «чёрным золотом» не назовут. Нефть уже более месяца падает: в 71 доллара за баррель до 55. В чём причина? Ответ состоит из одного слова. Сектор «плюс» на барабане! Открываем две буквы: это слово начинается на «к» и заканчивается на «с».

Ни одна биржевая новость не обходится без этой темы. Коронавирус – тема номер один (а также номер два и номер три) абсолютно везде. Её игнорировать нельзя.

«Слышала? Медведев завёл блох в свитере!». Компания Twitter отчиталась о результатах четвёртого квартала. Впервые в истории соцсети квартальный оборот составил миллиард. Twitter повторяет путь Facebook? Нет, не в том смысле, что они теперь сольют все ваши личные данные Cambridge Analytica, а потом будут неубедительно выступать в Конгрессе. Речь, скорее о прибыли и наличии хороших показателей.

Об этом и другом – в подкасте с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.