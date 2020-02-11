Nike будет шить одежду из переработанного сырья. Что с акциями?

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Стало известно, что одежду спортсменам для Олимпийских игр в Токио компания Nike будет производить из переработанного сырья. Причём, как одежду, так и обувь.

Олимпиада в Токио обещает несколько интересных “зеленых” новшеств, например медали из переработанной электроники. Но для производителей спортивной одежды этот вопрос может стать важным моментом для привлечения новых, молодых покупателей.