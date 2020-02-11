«При такой цене акции могут только расти!»

Нейнар Сели, являющий крупнейшим акционером Coop среди физических лиц, считает, что у акций банка хороший потенциал для роста

Фото: Лийз Трейманн

Сели стали акционером Coop Pank на IPO, приобретя 400 000 акций по цене 1,15 евро. После IPO цена акций пошла вниз, и поэтому на данный момент Сели находится в минусе по этой бумаге на 5000 евро. Однако он не торопится продавать, объясняя это тем, что инвестирование – процесс длительный.