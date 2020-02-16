Вирус не отступает, инвесторы нападают

На этой неделе коронавирус снова не сходил лент информационных агентств, поскольку выросло и количество зараженных, и количество смертей. Но волнует ли инвесторов то, что человечество столкнулось с еще более глобальной проблемой, чем вирус атипичной пневмонии, унесший жизни 800 человек и подвергший мировые рынки падению? Нет, конечно.

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Страхи и проблемы уже целый год совсем не влияют на покупателей акций. Главный мировой индекс - S&P 500 - в очередной раз достиг нового максимума (3388). Да что там Америка, посмотрите хотя бы на акции Alibaba, которые торгуются всего на 4 процента ниже исторических максимумов. Причем всем очевидно, что вирус серьезно повлияет на китайскую экономику, даже если пик заражаемости уже близок, ведь циклы производства и логистические цепочки сложно так быстро перестроить. Улицы некогда оживленного делового центра Шанхая пустуют, а крупные отели выживают, продавая еду из собственных ресторанов на улице. Неужели это проблема только китайской экономики?