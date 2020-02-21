Государственный суд отказал в иске Tallinna Vesi

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Государственный суд вынес решение отказать (или, как формулирует сама компания, «частично отказать») в иске Tallinna Vesi. Водоканал требовал возместить ему ущерб, который якобы нанесло ему государство путём внедрения т.н. «регуляции номер 99» Европейского союза.

Эта регуляция требует, чтобы сточные воды соответствовали тем же требованиям, что и питьевая вода. Это приводит к ограничению на количество хрома, цинка и меди, которые могут в тех водах содержаться.