Коронавирус, страх, паника и жадность
Оказавшись вчера в маленьком аэропорту Веце, близ Дюссельдорфа, я был ужасно рад тому, что аэропорт был достаточно компактным (примерно с половину нашего таллиннского аэропорта), с небольшим числом пассажиров и отличным Wi-Fi. Расположившись в удобном кафе, я сказал себе: «Это шанс, забудь про рейс, возьми себе чаю и сконцентрируйся». Ровно год с лишним - с декабря 2018 года - я ждал такой волатильности. Мне нужен был день, когда паника овладевает умами инвесторов и спекулянтов и не самые свежие и не самые страшные новости приводят к массовому сбросу акций. Почему же рынки, начиная с февраля, практически каждый день достигали новых максимумов и только вчера рухнули почти на 3 процента, узнав, что вирус поразил Италию? Неужели это - единственная новость, которая испугала инвесторов, три недели подряд игнорировавших любой негатив, касающийся коронавируса?
Hа данный момент, судя по заявлению Всемирной организации здравоохранения, число стран, которые заявили хотя бы об одном случае заражения, достигло 30. И тем не менее, ВОЗ не спешит объявлять о пандемии. Однако в то же время организация предупредила все страны, что коронавирус может постучаться в двери любой из них. В Китае, который борется с вирусом начиная с января, насчитывается 77 658 зараженных и 2663 скончавшихся. Глава ВОЗ посетил Италию, чтобы обсудить меры защиты от вируса.