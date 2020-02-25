Коронавирус, страх, паника и жадность

Оказавшись вчера в маленьком аэропорту Веце, близ Дюссельдорфа, я был ужасно рад тому, что аэропорт был достаточно компактным (примерно с половину нашего таллиннского аэропорта), с небольшим числом пассажиров и отличным Wi-Fi. Расположившись в удобном кафе, я сказал себе: «Это шанс, забудь про рейс, возьми себе чаю и сконцентрируйся». Ровно год с лишним - с декабря 2018 года - я ждал такой волатильности. Мне нужен был день, когда паника овладевает умами инвесторов и спекулянтов и не самые свежие и не самые страшные новости приводят к массовому сбросу акций. Почему же рынки, начиная с февраля, практически каждый день достигали новых максимумов и только вчера рухнули почти на 3 процента, узнав, что вирус поразил Италию? Неужели это - единственная новость, которая испугала инвесторов, три недели подряд игнорировавших любой негатив, касающийся коронавируса?

«Я сказал себе: "Это шанс, забудь про рейс, возьми себе чаю и сконцентрируйся". Ровно год с лишним - с декабря 2018 года - я ждал такой волатильности. Мне нужен был день, когда паника овладевает умами инвесторов и спекулянтов и не самые свежие и не самые страшные новости приводят к массовому сбросу акций.» Фото: Scanpix

Hа данный момент, судя по заявлению Всемирной организации здравоохранения, число стран, которые заявили хотя бы об одном случае заражения, достигло 30. И тем не менее, ВОЗ не спешит объявлять о пандемии. Однако в то же время организация предупредила все страны, что коронавирус может постучаться в двери любой из них. В Китае, который борется с вирусом начиная с января, насчитывается 77 658 зараженных и 2663 скончавшихся. Глава ВОЗ посетил Италию, чтобы обсудить меры защиты от вируса.