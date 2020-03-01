Подкаст с Фуадом Расуловым: миллениалы «достали» своей алогичностью, а в интернете кто-то неправ

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Снова конец недели, и мы с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем, какие экономические события на оной произошли.

Коронавирус. Он просто есть. И распространяется. И рынки скромно «крашнулись» по этому поводу.

Кому коронавирус, а кому мать родна. Несколько компаний, работающих в области биотехнологий, решили, что когда акции падают, - это не очень весело, поэтому решили вместо этого вырасти. У них там своя атмосфера: карты, деньги, два ствола, разработка новых лекарств, испытания, договорённости.

Как перестать ненавидеть миллениалов и начать жить? Акции Tesla, которые ещё неделю назад так резво росли, теперь с той же стремительностью упали. Они стали непостоянны как погода на Марсе или настроение миллениала в течение дня? Или просто хейтеры Илона Маска перегруппировались и нанесли ответный удар?

Акции выросли, потому что в интернете кто-то не прав. Сообщества reddit стали настолько мощными, что попытки трейдеров обмануть рынок начали влиять на цену акций. Мы вошли в новую эру интернет-демократии на Уолл-Стрит?

Об этом и другом – в подкасте ДВ с экспертом по инвестированию с Фуадом Расуловым.