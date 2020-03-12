Самое быстрое падение

Фото: Scanpix, Каду Ролим

Так быстро рынки не падали даже в Великую Депрессию, пишет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Первая полоса Wall Street Journal буквально заполнена новостями о коронавирусе и обвале рынков. Главная статья в шапке гласит, что 11-летний бычий рынок подходит к концу. Следом идут новости о закрытии баскетбольных матчей NBA, решении Трампа приостановить полёты из Европы на 30 дней. Почти все экономические издания и информагентства пишут о мощнейших обвалах на биржах.