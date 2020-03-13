Подкаст с Фуадом Расуловым: обвал рынков и скидки на нефть как в магазине

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Эту неделю весь мир запомнит надолго. Ну а мы с Фуадом Расуловым её обсудили.

Мишка, плюшевый мишка! Американский индекс S&P 500 упал на 20%, что считается формальным признаком "медвежьего рынка". Опись, прОтокол, сдал-принял - всё как полагается. Нас ждёт повторение 2008 года? Или мишка оказался настолько плюшевым, что впереди отскок и возвращение к прежнему росту после окончания пандемии?