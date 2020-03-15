Биржевые итоги недели: 120 миллиардов от ЕЦБ и объявление ЧП в США

Всего за месяц мировые индексы потеряли десятки процентов. Немецкий DAX опустился на 35 процентов, американский S&P 500 упал с 3400 до 2400, то есть почти на 30 процентов. В пятницу, когда президент США ввел чрезвычайное положение, рынок акций получил мощную поддержку и смог восстановиться до 2650, но это все еще означает, что американские корпорации стоят на 22 процента дешевле, чем это было на пике, месяц тому назад.

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о режиме ЧП в стране. Фото: Manuel Balce Ceneta

За эту неделю я получил больше звонков и сообщений с просьбой рассказать что происходит, и что делать, чем за предыдущие 10 лет. Оно и понятно, когда все спокойно, каждый занят своим делом - фондовый рынок, инвестиции и даже будущее реальной экономики волнует не так сильно. Примечательно, что соотношение тех кто считает, что “все пропало и рухнем еще сильнее” и тех, кто намерен прикупить акций, примерно одинаково.