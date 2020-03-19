Инвестор: мои акции упали на 30-50%. Печально, но рынки быстро восстановятся

Частный инвестор Евгений Базаров

По мнению розничного инвестора Евгения Базарова, лучшая стратегия в условиях нынешнего кризиса – сидеть, ждать и наблюдать. Продавать акции было бы неразумно, а с покупкой лучше повременить до стабилизации экономики. Зато потом можно заработать на «голубых фишках».

По словам Базарова, в его портфеле сейчас две эстонские акции (Tallinna Vesi и Citycon) и несколько европейских (Renault, Peugeot и другие). Во время кризиса, связанного с коронавирусом, эти бумаги подешевели на 30-50%.