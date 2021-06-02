Таллиннская биржа приостановила торги акциями Pro Kapital
Руководство Таллиннской фондовой биржи решило приостановить торговлю акциями Pro Kapital Group, поскольку компания не представила годовой отчет за 2020 год, пишет Äripäev.
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