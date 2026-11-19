Назад KM ИИ ищет счета, предприниматель сосредоточен на бизнесе Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.

Для владельца малого бизнеса ведение бухгалтерии часто сводится к выбору из двух вариантов: пользоваться бухгалтерской программой и выполнять значительную часть работы самостоятельно либо нанять бухгалтера, с которым придётся постоянно обмениваться документами и пояснениями. Enty объединила оба подхода. Теперь в распоряжении предпринимателя есть программа, в которой собраны банковские операции, счета, договоры и другие документы, а также закреплённый за его компанией бухгалтер Enty, который ведёт учёт и занимается обязательной отчётностью.

Теперь к ним добавился третий участник — ИИ-помощник. У него можно спросить, каких документов не хватает, на что компания тратит деньги и какие операции ещё требуют пояснений.

ChatGPT или Claude могут получить информацию из бухгалтерской системы Enty , определить, по каким платежам отсутствуют подтверждающие документы, помочь найти их и прикрепить к соответствующим операциям. Предпринимателю больше не обязательно самостоятельно просматривать электронную почту и переносить файлы из одной системы в другую — значительную часть этой работы можно поручить искусственному интеллекту.

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До сих пор автоматизация бухгалтерии помогала прежде всего в тех случаях, когда документы уже были загружены в программу. А вот счета, оставшиеся в электронной почте или личных кабинетах поставщиков услуг, по-прежнему доставляли немало хлопот. Именно для решения этой проблемы Enty разработала интеграцию, благодаря которой ChatGPT и Claude могут взаимодействовать с бухгалтерскими данными, искать недостающие документы, загружать их в систему и связывать с платежами.

Для предпринимателя это означает, что вместо сбора документов и бесконечной переписки с бухгалтером он может сосредоточиться на управлении своим бизнесом.

Девять недостающих документов и всего несколько сообщений в чате

Представим дизайнерское бюро в Таллинне, владелец которого за месяц оплатил банковской картой почти полсотни покупок. Среди них — услуги Telia, поездки на Bolt, подписки на Adobe и Canva, реклама в Meta и услуги веб-хостинга. В конце месяца выясняется, что по девяти платежам отсутствуют необходимые для бухгалтерии документы.

Обычно предпринимателю пришлось бы открыть бухгалтерскую программу, сверить операции с документами, поискать письма и войти в личные кабинеты нескольких поставщиков услуг. Но с новым решением Enty он может начать с простого вопроса к ChatGPT или Claude: «Каких документов по расходам за октябрь ещё не хватает?»

Искусственный интеллект проверяет операции в системе Enty и обнаруживает девять платежей, к которым не прикреплены документы. Следующее поручение столь же простое: «Найди эти счета в моей электронной почте».

Если предприниматель предоставил ИИ-помощнику доступ к своему аккаунту Gmail, тот может искать письма по названию поставщика, дате и сумме платежа. Так помощник находит, например, пять недостающих документов, включая чеки за поездки на Bolt, документ о покупке в Wolt и счёт от Adobe. Найденные файлы загружаются в Enty и прикрепляются к соответствующим платежам.

Для поиска остальных документов можно воспользоваться браузером. Если предприниматель вошёл в личные кабинеты нужных поставщиков услуг и разрешил помощнику работать с ними, искусственный интеллект может найти счета, например, в системах самообслуживания Telia, Zone и Meta.

В результате восемь из девяти недостающих документов найдены и прикреплены к нужным операциям. По последнему документу — бумажному чеку за обед — ИИ оставляет примечание о том, что предприниматель добавит его фотографию на следующий день.

Владельцу бизнеса не пришлось искать каждый счёт по отдельности и вручную переносить файлы между системами. Это позволило сэкономить немало драгоценного времени.

Вся финансовая картина компании — в одном диалоге

Поиск недостающих счетов — лишь одна из возможностей, которые искусственный интеллект открывает предпринимателю. Через ту же интеграцию можно, например, узнать, сколько компания потратила на рекламу в прошлом месяце, какие расходы были самыми крупными или по каким операциям у бухгалтера ещё остались вопросы.

Интеграция Enty позволяет ChatGPT и Claude взаимодействовать с бухгалтерской платформой и выполнять разрешённые пользователю действия. В её основе лежит MCP (Model Context Protocol) — открытый технический стандарт, благодаря которому ИИ-помощники могут подключаться к различным цифровым сервисам.

Для пользователя это означает, что ради получения информации о финансах компании больше не обязательно открывать несколько отчётов и искать сведения в разных системах. Достаточно задать вопрос своему ИИ-помощнику и получить ответ на основе данных, хранящихся в Enty.

Интеграция также позволяет прикреплять документы к платежам, присваивать расходам категории и оставлять комментарии для бухгалтера. Например, если из документа не совсем понятно назначение покупки, предприниматель может попросить искусственный интеллект добавить пояснение. На его основании бухгалтер впоследствии сможет решить, как правильно отразить операцию в учёте.

Enty также предоставляет открытый программный интерфейс API, с помощью которого компании при поддержке своих разработчиков могут связать бухгалтерские данные, например, с интернет-магазином, CRM-системой или внутренними информационными системами предприятия.

Предпринимателю не нужно самостоятельно подавать декларации

По мере расширения возможностей искусственного интеллекта может возникнуть вопрос: не придётся ли теперь предпринимателю самому заниматься ещё и бухгалтерией? Идея решения Enty прямо противоположна: владельцу бизнеса не нужно ни вручную собирать документы, ни самостоятельно составлять и подавать бухгалтерскую отчётность.

Обязанности распределены чётко. Предприниматель поручает своему ИИ-помощнику выяснить, каких документов не хватает, по возможности найти их и загрузить в Enty. Программа Enty объединяет банковские операции, счета, договоры и другие документы компании в одной системе. А закреплённый за предприятием бухгалтер Enty проверяет документы, делает необходимые бухгалтерские проводки, составляет и подаёт декларации по налогу с оборота (KMD), декларации TSD и годовые отчёты.

Таким образом, предпринимателю не нужно самостоятельно делать бухгалтерские проводки, составлять и подавать декларации — эту работу за него выполняет бухгалтер Enty.

Например, искусственный интеллект может найти счёт, связать его с банковским платежом и предложить подходящую категорию расходов. Однако это ещё не означает, что операция автоматически будет правильно отражена в бухгалтерском учёте. Бухгалтер Enty оценивает, связан ли расход с предпринимательской деятельностью, можно ли вычесть входной налог с оборота и содержит ли документ все обязательные реквизиты.

В этой системе три составляющие дополняют друг друга: искусственный интеллект помогает собирать документы и находить нужные данные, программа Enty хранит всю информацию в одном месте, а профессиональный бухгалтер обеспечивает правильность учёта и подготовку отчётности.

Для предпринимателя это означает меньше напоминаний, меньше переписки и меньше спешки в конце месяца. Когда необходимые документы вовремя оказываются на своём месте, бухгалтер может сосредоточиться на профессиональных задачах, а владелец бизнеса — на развитии компании.

Впрочем, это не означает, что работа с документами в одночасье станет полностью автоматической. Если документ существует только на бумаге или находится в системе, к которой у искусственного интеллекта нет доступа, без участия человека пока не обойтись.

Можно ли действительно доверить искусственному интеллекту финансовые данные компании?

Когда речь идёт о бухгалтерских данных, безопасность имеет первостепенное значение. Предпринимателю важно понимать, к какой информации искусственный интеллект получает доступ и какие действия ему разрешено выполнять.

По заверению Enty, возможности новой интеграции намеренно ограничены. Через неё искусственный интеллект не может совершать платежи или переводить деньги, удалять данные либо изменять суммы и даты банковских операций.

При подключении авторизация происходит непосредственно в системе Enty, поэтому пользователю не нужно сообщать ИИ-помощнику свой пароль. Помощник может работать только с данными той компании, которую пользователь выбрал при подключении, и обладает теми же правами доступа, что и сам пользователь.

Все действия, выполненные в Enty, включая добавленные документы, комментарии и категории расходов, остаются видимыми. Закреплённый за компанией бухгалтер может самостоятельно их проверить.

Важно также понимать, что Enty не получает автоматического доступа к электронной почте предпринимателя. Подключения к почте и браузеру относятся к самому ИИ-помощнику, и пользователь должен разрешить их отдельно. Поэтому возможности решения зависят от того, какие подключения доступны пользователю и какие права доступа он предоставил.

По информации Enty, обработка данных осуществляется в соответствии с Общим регламентом Европейского союза по защите персональных данных (GDPR).

Как начать пользоваться решением?

Услуги Enty ориентированы прежде всего на малые предприятия, которые хотят поддерживать бухгалтерию в порядке, но не готовы тратить на неё больше времени, чем необходимо.

Чтобы настроить интеграцию, нужно добавить подключение Enty в соответствующем интерфейсе ChatGPT или Claude, указав адрес app.enty.io/api/v1/mcp , а затем войти в свою учётную запись Enty. По словам компании, это занимает всего несколько минут и не требует навыков программирования.

После этого можно задавать вопросы и давать поручения, например: «По каким платежам за октябрь не хватает счетов?», «Сколько мы потратили на рекламу в прошлом месяце?» или «Найди в моей электронной почте чек Bolt от 14 октября и прикрепи его к нужному платежу».

Подключение искусственного интеллекта входит во все тарифные пакеты Enty без дополнительной платы. Стоимость пакетов с услугами бухгалтера начинается от 51 евро в месяц плюс налог с оборота.

Enty также предлагает услуги по учреждению компаний и их повседневному администрированию, поэтому воспользоваться решением могут как уже действующие предприятия, так и те, кто только начинает свой бизнес. По данным компании, с помощью Enty было зарегистрировано более 2500 предприятий.