Вкус биржи: Безос решил купить домашний кинотеатр - компанию Metro-Goldwyn-Mayer

Фото: Елена Ценно

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили самые актуальные события прошедшей недели, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

(Правда в отличие от “как всегда” мы в этот раз опубликовали запись подкаста чуть позже, за что приносим свои извинения).

Гуляем на все, я угощаю! Байден. В пятницу президент США предложил принять федеральный бюджет, который предусматривает расходы в размере 6 триллионов долларов за 2022 год. Колоссальные вливания! Мы ещё при капитализме живём? Или теперь будем всё время подпитывать экономику государственными деньгами в лучших традициях марксизма-ленинизма?

Безос решил купить домашний кинотеатр - компанию Metro-Goldwyn-Mayer. Amazon намерена приобрести знаменитого производителя фильмов (Рокки, Джеймс Бонд, Том и Джерри). Предполагаемая стоимость сделки - 8 миллиардов долларов. Зачем компании это нужно? У Джеффа Безоса сломался телевизор?

Трепещи рынок, детишки вернулись! Акции компании AMC упали на прошлой неделе на 25%. Всё бы ничего, да вызвано это было в том числе тем, что на платформе reddit опять собрались инвесторы и устроили флеш-моб. На рынке появилась новая сила, которая сметёт всех этих ваших уорренов баффетов?

Майнинга не будет - электричество кончилось. Иран запретил использовать электричество для майнинга криптовалют. Электричество надо экономить, а не как вы обычно делаете! На Иран, между прочим, приходится 4,5% мирового майнинга! Конец империи биткойна?

Об этом и другом - в несвежем выпуске “Вкуса биржи”.