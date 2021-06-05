Вкус биржи: они думают только о деньгах. И правильно делают

Твиттер запустил платную подписку Фото: Pavlo Gonchar

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Скинемся по пятнашке. Джо Байден предложил всему развитому миру перейти на систему, при которой корпоративный налог будет не меньше 15%. Германии вроде как предложение нравится, большая семёрка, говорят, тоже готова одобрить. В мире грядёт революция?

Лучшая литература по крипте - твиттер Илона Маск. Человек и марсоход опять написал непонятно что в микроблоге после чего криптовалюта начала резко падать. Илон теперь стал королём целого актива? Что то с его стороны: развлечение или манипуляция рынком?

Они думаю только о деньгах. И правильно делают. Twitter запустил сервис платных подписок. Это что-то новое! Впервые в этой соцсети появятся платные услуги. Поможет ли это твиттеру стать наконец-то прибыльной компанией?

И конечно же нонфармы. 550 тысяч новых рабочих мест, безработица 5,8%. Есть ли сегодня хоть кому-то до этого дело?