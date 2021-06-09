Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Фото: Scanpix/REUTERS/Dado Ruvic

В среду курс доллара на торгах на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года.

Курс евро сегодня существенно не изменился: с начала дня он упал на 0,2% и к 11 часам составляет 87,8 рублей. За последние пять дней евро подешевел на 50 копеек.