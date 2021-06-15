dv.ee • 15 июня 2021 в 11:12
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Таллиннская Биржа

ELMO Rent привлек миллион евро в ходе IPO

По словам основателя и члена совета Elmo Rent AS Энна Лаансоо-младшего, результаты эмиссии свидетельствуют о большом доверии со стороны инвесторов.  Фото: Andras Kralla

ELMO Rent объявил бирже о результатах первичного публичного размещения акций, согласно которым подписка превысила предложение в 3,2 раза, пишет Äripäev.

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