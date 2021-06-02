dv.ee • 2 июня 2021 в 5:40
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ELMO Rent выходит на биржу

Компания ELMO Rent, предлагающая прокат электромобилей, объявила, что организует первичное публичное размещение своих акций, сообщает Äripäev.

Фото: ELMO Rent

В ходе IPO инвесторам будет предложено до 120 000 акций, и ELMO Rent оставляет за собой право увеличить количество предлагаемых акций на 80 000.

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