ELMO Rent выходит на биржу

Компания ELMO Rent, предлагающая прокат электромобилей, объявила, что организует первичное публичное размещение своих акций, сообщает Äripäev.

Фото: ELMO Rent

В ходе IPO инвесторам будет предложено до 120 000 акций, и ELMO Rent оставляет за собой право увеличить количество предлагаемых акций на 80 000.