Самые популярные акции мая среди клиентов Swedbank
Первое место в рейтинге самых популярных акций среди клиентов Swedbank занимает строительная компания Merko Ehitus. Фото: Liis Treimann
По словам специалиста Swedbank Markets Райнера Саада, в мае клиенты банка в основном совершали сделки с акциями компаний строительного, банковского, энергетического и логистического секторов.
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