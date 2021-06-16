dv.ee • 16 июня 2021 в 13:17
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Таллиннская Биржа

Самые популярные акции мая среди клиентов Swedbank

Первое место в рейтинге самых популярных акций среди клиентов Swedbank занимает строительная компания Merko Ehitus.  Фото: Liis Treimann

По словам специалиста Swedbank Markets Райнера Саада, в мае клиенты банка в основном совершали сделки с акциями компаний строительного, банковского, энергетического и логистического секторов.

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